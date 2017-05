A Roma Vip stregati dal fascino del Cirque du Soleil

Pubblico delle grandi occasione e applausi scroscianti per il ritorno nella Capitale dello chapiteau bianco del Cirque du Soleil tornato a Roma nell’area di viale Tor Di Quinto dopo 15 anni di assenza con la sua nuova creatura Amaluna.

Un grande evento della bellezza con tante celebrities che hanno risposto all’invito della sempre sorridente Giorgia Giacobetti che ha creato un parterre delle grandi occasioni. Tutti attratti dalle acrobazie fantastiche del gruppo canadese. Da Renzo Arbore a Claudio Baglioni, da Anna Falchi a Sabrina Ferilli a Enrico Brignano e consorte. C’erano proprio tutti, tra glia latri citiamo un attento Paolo Bonolis accompagnato dal figlio che hanno seguito con entusiasmo e ammirazione ogni movimento degli artisti. Presente in prima fila Giancarlo Magalli, Brigitta Boccoli accompagnata dal marito Stefano Orfei, e ancora le stiliste Lavina e Laura Biagiotti, la bella Vittoria Belvedere, Fausto Brizzi e la sua Claudia Zanella, Sergio Castellitto e Margareth Mazzantini, Mario Castelnuovo, Alessandro Cecchi Pane, il campione Yuri Chechi, Aldo Montano, Raf, Patrizia Pellegrino, Luisa Ranieri, Saverio Vallone, uno scatenato Leopoldo Mastelloni, Francesco Pannofino Tullio Solenghi, Sebastiano Somma con tutta la famiglia, Nicolatta Romanoff, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Laura Lattuada, Guglielmo Mariotto e una divertita Sandra Milo. C’erano anche Vladimir Luxuria affascinata dalla bellezza dello show e una delle protagoniste dellIsola del Famosi di quest’anno Samantha De Grenet e ancora Gaia De Laurentis. Si è visto anche, l’ex sindacato di Roma Francesco Rutelli oggi presidente dell’Anica con la moglie Barbara Palombelli.

Tutti in piedi alla fine dello show per una grande standing ovation per tutta la compagnia di Amaluna che ha letteralmente incantato tutti gli invitati al Galà. E poi la festa con dj set fino all’alba per una notte davvero magica.

Lo show si svolge su un un’isola misteriosa abitata da sirene e governata dai cicli della Luna. La regina Prospera dirige la cerimonia del raggiungimento della maggiore età di sua figlia in un rito che celebra, insieme, la femminilità e il passaggio degli ideali di rinnovamento, rigenerazione e equilibrio da una generazione a quella successiva. In seguito a una tempesta causata da Prospera, un gruppo di giovani uomini approda sull’isola. Uno di loro ruberà il cuore della splendida figlia della Regina dando vita a una storia d’amore epica ed emozionante. Un amore meraviglioso ma messo a dura prova da scoraggianti imprevisti che la giovane coppia dovrà affrontare prima di potersi fidare l’uno dell’altra e convivere in armonia. Il tutto tra numeri mozzafiato e armoniosi tra poesia, magia e musica rock dal vivo suonata da un orchestra al femminile che rendono questo spettacolo davvero unico nel suo genere. Si Replica nella Capitale fino al prossimo 11 giugno.