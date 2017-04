Curve e cellulite, crolla il mito del lato B di Kim Kardashian

Kim Kardashian non rinuncia al mini bikini in Messico e l'immagine che ritrae il lato B più famoso al mondo fa il giro del web fra commenti e polemiche. La bella Kimberly, famosa per le sue curve mozzafiato, è stata paparazzata durante una vacanza al mare con la sorella Kourtney e alcune amiche e - a sorpresa - ha mostrato un fondoschiena pieno di cellulite. Insomma, senza la "magia" di Photoshop la parte del corpo che l'ha resa così celebre non piace più...