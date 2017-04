Ivanka Trump alla Merkel: papà rispetta le donne. Fischi in sala

Fischi, risatine e mormorii in sala quando a parlare all'incontro di Berlino tra le donne del G20 è Ivanka Trump. Durante l'appuntamento promosso dalla cancelliera tedesca Angela Merkel - tra le partecipanti anche la presidente del Fmi Christine Lagarde e la regina Maxima d'Olanda- e denominato W20 l'imprenditrice e "first daughter" ha difeso il padre Donald Trump dalle accuse di scarso rispetto per il mondo femminile: "Naturalmente, ho sentito le critiche venute dai media ma ritengo che mio padre dia molta importanza al potenziale femminile, come possono testimoniare tutte le donne che hanno lavorato con lui. Sa che le donne sanno fare un buon lavoro proprio come gli uomini". Parole accolte da qualche risata e un mormorio di dissenso in sala. Il presidente degli Stati Uniti poco prima aveva twittato il suo sostegno alla figlia imprenditrice a ascoltatissima consigliera.

Proud of @IvankaTrump for her leadership on these important issues. Looking forward to hearing her speak at the W20! https://t.co/e6Uajrm8zp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 aprile 2017