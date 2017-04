Venezuela, Maduro reprime la rivolta contro il regime: scontri e morti

Ancora scontri e proteste in Venezuela dopo il colpo di mano del presidente Nicolas Maduro per tramite della Corte Suprema che ha tolto i poteri all'Assemblea nazionale consegnando il paese nelle mani il successore di Hugo Chavez. Oltre a Caracas la protesta, aggravata dalla pesante crisi economica, si è sparsa in tutto il Venezuela scatenando la repressione del regime. In una manifestazione nel nord ovest del Paese un oppositore è stato colpito da un proiettile alla testa. Il un giovane di 23 anni è la vittima numero 26 del bilancio ufficiale.