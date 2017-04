La parabola di Erin Moran, dal successo di Happy Days alla crisi: viveva in roulotte

È scomparsa all'età di 56 anni l'attrice Erin Moran, conosciuta per aver interpretato la parte di Joanie Cunningham, la sorella del protagonista Richie (Ron Howard), nella celebre serie tv degli anni Settanta Happy Days e il successivo, sfortunato sin-off Joanie loves Chachi. La donna è stata trovata dai servizi sociali dopo una segnalazione anonima. Negli ultimi anni Erin Moran aveva fatto parlare di sè per gli abusi di alcol e uno stile di vita irregolare: aveva difficoltà economiche e viveva in una roulotte con il marito Steve Fleischmann. Elementi sulla causa del decesso arriveranno dall'autopsia che è stata disposta dalle autorità.