Con il cappuccio di una felpa calato sul volto e una lima perle unghie in pugno, e entrato nel supermercato Emme Più di via Gabriello Chiabrera, a Ostiense, intorno alle 16 di ieri. Senza dire una parola, e andato dritto verso la cassiera per farsi consegnare i contanti, ma e stato messo in fuga dagli altri dipendenti dopo una colluttazione tra i tanti clienti spaventati.

L'uomo, alto circa un metro e 75, robusto e capelli scuri, e fuggito a piedi in direzione via Gaspare Gozzi allontanandosi in direzione della metro. Lì, vicino all' ingresso, e stata poi trovata la felpa mimetica indossata durante il colpo.

«Quei ragazzi sono stati coraggiosissimi - racconta un anziano, all'interno del supermercato al momento del colpo - Si sono accorti subito delle intenzioni di quel bandito perché...

