Tenta una rapina al supermercato armato di una limetta per le unghie ma i dipendenti lo mettono in fuga. È successo in via Gabriello Chiabrera 91, quartiere Ostiense.

Un uomo descritto come robusto, alto circa un metro e settanta, capelli neri, ha tentato una rapina al Supermercato Emme Più. Colpo non riuscito grazie all'intervento dei dipendenti che lo hanno messo in fuga. L'uomo, che aveva minacciato la cassiera con una lametta per le unghie, è ancora in fuga. Poco distante, in via Gaspare Gozzi a ridosso della stazione della metro, i carabinieri hanno ritrovato la giacca che portava il rapinatore.