Corea del Nord, gli scienziati giocano a pallavolo nel sito dei test nucleari

Un messaggio beffardo o un atto di depistaggio. Comunque sia, destinato a rendere ancora più bollente il clima tra Stati Uniti e Corea del Nord. I fatti: gli analisti che monitorano quotidianamente le immagini satellitari di Punggye-ri, il sito dove presumibilmente il regime di Kim Jong-un testa e mette a punto le sue armi nucleari, hanno rilevato "attività inaspettate in tre aree diverse". L'espressione formale e generica non rende giustizia alla singolarità dell'evento, dato che - riporta il New York Times - si tratterebbe di partite di pallavolo. Secondo gli analisti, scrive il quotidiano americano, le partite di volley tra scienziati di Pyongyang "nel mezzo di una crisi internazionale sono probabilmente un messaggio dei nordcoreani" agli Usa: "sono consapevoli del fatto che il sito dei test nucleari è monitorato costantemente".