Secondo People Julia Roberts è la più bella del mondo

Cinquantanni il prossimo 28 ottobre e, per la quinta volta, la rivista "People" la incorona "donna più bella del mondo". La star di Pretty Woman, il film con Richard Gere che la rese famosa in tutto il mondo a 23 anni, oggi è felicemente sposata con il direttore della fotografia Danny Moder e alla rivista People racconta la sua vita da mamma con i gemelli Hazel e Phinnaeus, 12 anni e con il figlio Henry di nove anni. "Sono lusingata - dichiara - Non avrei mai pensato che la mia vita sarebbe cambiata in questo modo"