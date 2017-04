Martina Stella, Palmese e Castrogiovanni: a "Ballando con le stelle" sfida a tre per il posto in semifinale

Martina Stella (ripescata) torna in gara e sfida Martin Castrogiovanni e Antonio Palmese per il posto in semifinale. In pista stasera (alle 20.35) per l'ottava puntata di "Ballando con le stelle" anche l'atleta paralimpico Oney Tapia, il campione di judo Fabio Basile, la showgirl Alba Parietti e la top model siberiana Xenia