Singolare incidente in zona Magliana-Villa Bonelli. Il furgone di un noto corriere è rimasto incastrato sotto il ponticello di via dei Grottoni. Il conducente ha ignorato il divieto di transito per i veicoli di altezza superiore ai 2,30 metri segnalato all'ingresso del sottopasso. Traffico in tilt ma nessuna conseguenza per il conducente.