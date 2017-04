Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? Lei smentisce ma il vestito tradisce (o inganna)

Incinta o non incinta? Il gossip di una presunta quarta gravidanza per Michelle Hunziker è circolata per giorni sui giornali e sul web. Ma la conduttrice ha categoricamente smentito (per l'ennesima volta) la dolce attesa. Eppure le foto scattate dai paparazzi a Milano ritraggono la moglie di Tomaso Trussardi in un tubino nero che delinea un pancino sospetto. Forse il vestito è troppo corto o troppo stretto, forse è colpa del cinturone in vita o del tessuto in cotone. La showgirl, in realtà, non ha mai negato il desiderio di avere dal marito Tomaso un altro figlio (magari maschio) dopo Sole e Celeste