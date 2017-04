Derby, la profezia non s'avvera e il web si scatena contro Nainggolan

La "profezia" di Nainggolan non si è avverata e, a finale raggiunta, i laziali si sono scatenati sul web per rinfacciargliela. "Vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Abbiamo due derby in semifinale, li vinciamo tutti e due. Fidatevi", le parole del Ninja nel famoso video di due mesi fa che aveva già alzato un polverone allora per le frasi anti-Juventus e il fatto che mentre chiacchierava con gli "sciacalli", rei di aver ripreso e pubblicato il filmato, il giocatore stava fumando una sigaretta, torna ora di estrema attualità. Perché l'obiettivo è sfumato, ai biancocelesti è bastata una stracittadina su due per staccare il pass e quel "fidatevi" è il ritornello scelto per gli sfottò post-eliminazione. Nainggolan è stato soprannominato la "Bocca della Verità", ma anche: "Dalla prima lettera ai Romani: Così disse er profeta Radja".

Insomma, la fantasia dei tifosi non viene mai a mancare in questi momenti. E dopo Lotito ovunque, ecco un altro tormentone del web: "A Pasquetta ce sarà il sole", "Er Titanic? Ma te pare che affonda?", "La madre de Bambi alla fine se salva", "Fai il centro e lascia sta il raccordo" e "Domani non interroga, spiega" sono solo alcuni dei consigli ironici della serie "fidate" con protagonista il centrocampista belga. Il popolo dei social network è spesso tagliente, attento a tutto e pronto a criticare: non è passato inosservato il "like" di Rudiger, Emerson Palmieri e lo stesso Nainggolan alla foto di gruppo di Pjanic nello spogliatoio del San Paolo durante i festeggiamenti per l’accesso alla finalissima di Coppa Italia.

Stavolta sono i romanisti a storcere il naso. Perché è vero che la Lazio è l'acerrima nemica cittadina, ma questo non giustifica un apprezzamento all'altra odiata rivale, la Juventus. D'altronde, non è un mistero il buon rapporto di alcuni giallorossi, in particolare Radja, con Miralem: "L'amicizia va oltre tutto", scrive qualcuno disposto a perdonare lo sgarbo social, ma per lo più piovono commenti pesanti dalla capitale, mentre c’è chi da Torino suggerisce: "Ninja, vieni a giocare qui". Ma per una promessa che decade ce n'è una che resiste, quel "mai alla Juve" che per Nainggolan resta la testimonianza di un amore fedele alla maglia romanista.