La prorompente Salma Hayek confessa: il successo merito delle mie curve

La prorompente Salma Hayek non si nasconde dietro le sue curve e ammette: "Grazie a quelle ho avuto un'opportunità". L'attrice messicana, che a fine aprile sarà protagonista sul grande schermo in "How to be a Latin Lover", si racconta all'agenzia Efe e rivela come il fisico l'abbia aiutata nella sua carriera a Hollywood. Dalla sitcom "Nurses" (anni '90) alla nomination agli Oscar come miglior attrice per il film "Frida" dieci anni più tardi