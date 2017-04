La Casa Bianca ha diffuso il primo ritratto ufficiale di Melania Trump come first lady. La foto della 46enne moglie del presidente americano Donald Trump, è stata scattata nella sua nuova residenza al numero 1.600 di Pennsylvania Avenue. Sfoggia un look "total black", braccia incrociate, sguardo deciso e un sorriso solo lievemente accennato. Un anello enorme spicca sull'anulare destro. "Sono onorata di servire nel ruolo first lady e sono ansiosa di lavorare a nome del popolo americano nei prossimi anni", ha dichiarato Melania in una nota. La first lady, che ancora vive a New York, si trasferirà alla Casa Bianca nei prossimi mesi, dopo che il figlio di 10 anni, Barron, avrà finito l'anno scolastico. Nata in Slovenia, Melania è la prima first lady non americana dai tempi di Louisa Adams, moglie dell'ex presidente John Quincy Adams.