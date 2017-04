Metro C, viaggio nella stazione aperta per un giorno

Una visita "preventiva" quella del sindaco Virginia Raggi alla nuova, e prima stazione archeologica, della Linea C della metropolitana, San Giovanni. Oggi infatti è stato organizzato un «open day» della struttura appena completata, visitabile dalle 10 alle 17 dai cittadini. E poi? Poi i battenti si chiuderanno di nuovo. E già perché l’entrata in servizio della metropolitana è previsto, scongiur facendo, per "la fine del 2017". La prudenza è d’obbligo, considerato che l’inaugurazione era prevista nel 2011. Un ritorno "al futuro" insomma sul quale ci sono ancora troppe incognite. A partire dal proseguimento fino al Colosseo e, soprattutto, piazza Venezia. La novità comunque, dopo oltre dieci anni di agonia, ci sta, eccome. Quella di San Giovanni è infatti la prima stazione museo di Roma, con l’ingresso caratterizzato dalla presenza di numerosi reperti antichi e aperto al pubblico anche se non si deve prendere il treno. La fermata si presenta come un corpo stazione di tre piani, profonda oltre 20 metri e con una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati. È presente un tunnel di collegamento con la linea A che però non è ancora operativo. L'apertura al pubblico e l’avvio del servizio della nuova stazione è previsto per gli ultimi mesi del 2017.