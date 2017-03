Poliziotta incinta sventa furto e blocca il ladro

Via Anastasio II, una sera di tranquillo traffico romano nel centro della capitale. All'improvviso, il rumore assordante del finestrino laterale che si infrange, una mano afferra la borsa appoggiata sul sedile del passeggero. Ma questa volta al ladro è andata decisamente male perché la "vittima" era una poliziotta, il vicequestore aggiunto Rita Sverdigliozzi, giunta a Roma da Pisa per prendere parte a un corso organizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine. La donna, incinta al quarto mese, non ci ha pensato due volte e, con una mossa fulminea, ha afferrato un manico della borsa, resistendo ai tentativi del ladro di impossessarsene. L'azione ha avuto successo e l'uomo, evidentemente sorpreso dalla reazione della donna, si è sbilanciato ed è caduto dallo scooter su cui contava di dileguarsi di lì a poco. A quel punto la poliziotta è uscita dalla macchina e si è avventata sul rapinatore, immobilizzandolo fino all'arrivo di una pattuglia del reparto mobile che era nelle vicinanze. Il ladro è stato così arrestato e il vicequestore aggiunto della Polizia è stata portata all'ospedale Santo Spirito. Per fortuna, nessuna conseguenza per la gravidanza in corso.