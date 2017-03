Ballando con le stelle, Samanta Togni seminuda in pista è da capogiro

Seminuda e più intrigante che mai. La sexy Samanta Togni sfoggia un costume nude look mentre sulla pista di "Ballando con le stelle" si cimenta in una Rumba sulle note dei Queen con il suo allievo Antonio Palmese (nei panni di "Wolverine"). La performance non è delle migliori (con Palmese che sbaglia alcuni passi) ma la ballerina elettrizza e conquista il pubblico (maschile) con il suo abbigliamento di scena. "Non vestirti più così" la esorta il giurato Guillermo Mariotto