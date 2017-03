Tra i capi di Stato e l'ufficio alla Casa Bianca: la vera first lady è Ivanka Trump

Sull'account Twitter una valanga di foto che la immortalano con i capi di stato, un ufficio alla Casa Bianca e poi telefoni e computer governativi. La vera first lady nell'America di Donald Trump non è Melania ma la figlia del presidente Ivanka. Non ha un incarico ufficiale (come il marito Jared Kushner, consigliere del tycoon) ma per tutti "è gli occhi e le orecchie del nuovo presidente degli Stati Uniti", ruolo senza precedenti. Dopo le polemiche sul suo marchio di abbigliamento e gioielli sul conflitto di interessi Ivanka ha preso le distanze dalla sua società che non potrà più usare l'immagine della figlia del presidente a scopo pubblicitario. Ma la mossa non convince