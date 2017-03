Pino di 20 metri precipita sull'auto a Roma: conducente ferito

Un pino di circa 20 metri è caduto, in via Cassia all'incrocio con via Andreassi a Roma, colpendo un'auto in corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La persona a bordo della vettura è stata soccorsa e trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale San Pietro: si tratta di un uomo italiano di 47 anni