Insieme e sorridenti a Parigi per una visita ufficiale. William e Kate sono in Francia dopo le polemiche sulla vacanza hot che hanno travolto il principe, partito per le Alpi svizzere senza moglie e senza figli. Le foto del duca di Cambridge, prima in bella compagnia di una modella australiana poi in discoteca scatenato accanto a una moretta, e finite su tutti i tabloid britannici non sarebbero piaciute nel Regno dove è stato accusato di non prendere sul serio il suo importante ruolo nella famiglia reale. A Parigi William e Kate incontreranno i sopravvissuti degli attacchi terroristici al Bataclan e sul lungomare di Nizza