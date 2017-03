Il principe William scatenato, dopo le foto con Sophie Taylor spunta il video della notte brava in discoteca

Dopo la bionda è spuntata pure la mora. Vacanze "chiacchieratissime" per il principe William d'Inghilterra che ha trascorso qualche giorno sulla neve con gli amici a Verbier, in Svizzera, senza la sua Kate e i figli. L'erede al trono prima è finito su tutte le copertine dei tabloid inglesi, dopo essere stato "pizzicato" con la bella modella australiana 24enne Sophie Taylor, poi sulla Rete dove in un video (diventato virale) è stato immortalato in discoteca compagnia di una brunetta. Il filmato, girato con uno smartphone nel Farinet Nightclub di Verbier, mostra il duca di Cambridge che si scatena in pista mentre balla sulle note di I got five on it e si avvicina a una ragazza mora mettendole una mano sui fianchi

Secondo Vanity Fair - che cita fonti reali - la duchessa di Cambridge non sarebbe "per niente contenta" del comportamento del marito dopo aver visto i pranzi con la modella bionda e le serate danzanti in Svizzera sulle prime pagine dei principali tabloid del Regno. Inoltre il principe per andare a sciare con gli amici ha disertato un'importante cerimonia del Commonwealth nell'Abbazia di Westminster, dove c'erano tutti i reali, compreso il fratello Harry. All'evento importantissimo organizzato dalla Royal Commonwealth Society, negli scorsi due anni, Kate e William erano sempre andati insieme.