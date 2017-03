Esplosione e fiamme in un appartamento a Mentana: morta una donna, due bambini in ospedale

Tragedia a Mentana dove, poco prima delle 13, in un palazzo in via Giovanni Giolitti 10 è esploso un incendio tra il secondo e il terzo piano. Una donna di 58 anni è morta nel rogo mentre un'altra anziana, che probabilmente era in casa con la vittima, è stata salvata dai vigili del fuoco. In salvo grazie all'intervento dei pompieri con l'autoscala anche una bambina di 10 anni che era rimasta intrappolata tra le fiamme al terzo piano dello stabile e un neonato di 7 mesi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale