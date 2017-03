Da popstar a cover girl, Selena Gomez conquista la copertina di Vogue America

La rinascita. Dopo la depressione e la sospensione del tour Selena Gomez sta vivendo un momento d'oro. La popstar conquista la copertina di Vogue America e si racconta in una lunga intervista, parla della terapia per combattere il lupus ("Mi ha cambiato la vita") e racconta la cura che sta seguendo per sconfiggere la sua malattia: "La mia autostima era a zero - rivela - la terapia DBT mi ha salvata: vorrei ne parlassero più persone". L'ex fidanzata di Justin Bieber è tornata in sala di registrazione, dopo il duetto con Vin Diesel in un nuovo singolo, e vive finalmente un nuovo amore con il rapper The Weeknd. La cantante collabora con Louis Vuitton e Coach ed ormai è diventata un'icona di stile e un'influencer. I suoi numeri da record su Instagram non lasciano dubbi: quasi 113 milioni di followers