Curve e muscoli, ecco il segreto della nuova Britney Spears

Sono ormai solo un ricordo le foto di Britney Spears appesantita dai chili di troppo. La cantante pubblica sui social i video con il fisico scolpito. Come ha fatto a tornare in forma dopo due gravidanze? Tutto merito delle fatiche in palestra. "Restare motivati - scrive la popstar - L'esercizio fisico quotidiano è importante per me sia mentalmente che fisicamente"