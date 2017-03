Sci, neve e la modella Sophie Taylor: il principe William in vacanza senza Kate

Nelle ultime ore i media inglesi non fanno altro che parlare di Sophie Jean Taylor, la bella modella australiana beccata col principe William sulla neve. Il duca di Cambridge ha lasciato Kate a casa con i figli ed è partito in vacanza con gli amici, destinazione Verbier (Svizzera). Ma tra sciate, drink e una serata a un nightclub è comparsa anche la bionda top model 24enne. Adesso sulle foto esclusive pubblicate dai tabloid inglesi è scoppiata la polemica: "Non doveva essere una vacanza solitaria per ricaricare le batterie?" si chiedono in molti...