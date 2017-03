Guide turistiche in piazza: "Ora basta, serve una legge per il settore"

Le guide turistiche scendono in piazza per protestare contro le ultime norme in materia e per chiedere una legge di riordino del settore. Per questo il Coordinamento Nazionale Guide Turistiche, che racchiude numerose sigle, si è dato appuntamento questa mattina alle 10 a piazza Montecitorio davanti alla Camera dei deputati.

"Manca totalmente una legge di riordino sulla professione. Ciò determina un grave vuoto che porterà alla concorrenza sleale in campo lavorativo e sociale, con un abbassamento della qualità delle prestazioni e dei compensi, favorendo solo gli interessi dei Tour operator", denunciano le guide: "Scendiamo in piazza per protestare contro il continuo, sistematico tentativo di deregolamentazione della professione". Foto di Damiana Verucci