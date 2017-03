A "Ballando con le stelle" Parietti col bavaglio, Martina Stella mozzafiato e Samanta Togni sexy

La terza puntata di "Ballando con le stelle" alza il sipario con Bebe Vio e Paolo Fox. L'astrologo, tanto amato dal pubblico, si butta in pista ma nella danza non eccelle anche se la giuria lo promuove. Piace ed emoziona ancora la coppia formata da Martina Stella e Samuel Peron anche se il beniamino del pubblico (e dei giurati) resta Oney Tapia, l'atleta paralimpico non vedente con la danza nel sangue (che fa coppia con Veera Kinnunen) e che, secondo molti, è il papabile vincitore del talent show di Milly Carlucci. Buona la prova di Alba Parietti col suo ballerino Marcello Nuzio: la showgirl si cimenta in un valzer che dedica alla madre