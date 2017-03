Tatuaggi, all'Eur il raduno delle donne del tatoo: c'è "The Other Side of The Ink"

Più di cento tatuatrici da tutto il mondo sono nella Capitale, oggi e domani, per la quinta edizione della The Other Side of The Ink. Fan del tatuaggio e semplici curiosi possono osservare le artiste all'opera o persino essere loro stessi "l'opera", grazie ai lavori dal vivo che vengono eseguiti durante la manifestazione da circa 150 artiste partecipanti. La location è la stessa degli anni passati, lo Sheraton Roma Hotel & Conference Center dell'Eur. Le protagoniste del weekend sono le migliori tatuatrici a livello internazionale. Una manifestazione per celebrare l'esponenziale aumento di donne che, armate di macchinetta, contribuiscono alla semiotica su pelle di milioni di persone