Roberta Gemma fa "La Ciociara", ecco la pornostar che ha fatto arrabbiare il prefetto di Frosinone

"La Ciociara" di Mario Salieri, rivisitazione pornografica del romanzo di Moravia con protagonista la prorompente Roberta Gemma, giunonica diva dell'hard originaria di Marino, non è ancora uscito ma già se ne chiede la censura. Il regista ha deciso di riproporre in chiave hard la pellicola che nel 1960 permise a Sophia Loren di vincere l'Oscar. Sul caso è esplosa un'aspra polemica, in prima linea il prefetto di Frosinone Emilia Zarrilli che ha annunciato battaglia: "Mi auguro che ci sia un blocco di questa pellicola" ha tuonato. Ma chi è Roberta Gemma? Ecco una carrellata di foto della pornodiva