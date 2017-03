Ornella Muti è in ospedale, la figlia Naike posta le sue foto nuda

Ornella Muti è in ospedale, si è rotta un braccio e l'hanno operata. La figlia Naike Rivelli, che ha il suo profilo Instagram pieno di foto di nudo (suo) e di pose provocanti, stavolta esagera. E posta le foto, della madre, nuda. Sul letto d'ospedale con le infermiere che l'aiutano e le suore che la assistono. "Non potevo, non, rubare questo scatto.. ma soprattutto non potevo non postarlo - scrive Naike accanto alla foto che ritrae la mamma a seno scoperto - È tornata Streghe! Più forte e bella di prima!!". Chissà se la grande Ornella sarà contenta di questa scelta scellerata della figlia scapestrata.