Chiede un coltello più affilato e se lo ritrova sul conto

Chiede un coltello più affilato per mangiare la bistecca che ha ordinato, ma se lo ritrova sul conto. E' accaduto il 20 febbraio in Argentina, a Mar del Plata, località balneare a sud di Buenos Aires dove in questo periodo dell'anno è piena estate.

La donna ha ordinato un filetto di manzo e ha chiestoal cameriere un coltello che tagliasse meglio di quello fornito a tavola. Peccato che, arrivato il conto, ha notato che per il cambio di posata le erano stati addebitati per 200 pesos, circa 12 euro. Dopo le proteste della donna e le minacce di recarsi alla polizia, i proprietari del locale hanno tolto dal conto la voce "coltello" che tra l'altro rappresentava quasi la metà dell'intero pasto. Lo scontrino incriminato però è stato inviato al sito Banca25 che raccoglie le denunce dei consumatori e la storia è finita sul quotidiano Clarin.