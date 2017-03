"Ballando con le stelle", scoppia il caso sul post hot di Antonio Palmese: "Milly Carlucci l'ha fatto rimuovere"

Pubblica sul profilo Instagram una foto senza veli insieme a una donna misteriosa e scoppia il caso. Protagonista l'attore prestato al ballo Antonio Palmese che la scorsa notte ha postato alcune immagini in pose artistiche (ma soprattutto nudo) in bella compagnia. Pare che gli scatti non siano affatto piaciuti alla conduttrice del talent show Milly Carlucci che, infuriata per la pessima idea, avrebbe fatto rimuovere le foto. Tutto censurato per il ballerino che nel programma fa coppia con la bella Samanta Togni di cui ha già dichiarato di essere attratto.