Eva Grimaldi e Imma Battaglia, la coppia lesbo conquista l'Isola dei Famosi

Alla fine l'attrice e l'attivista politica, paladina dei diritti degli omosessuali in Italia, hanno dichiarato il loro amore. È servita l'Isola dei famosi 2017 per far uscire allo scoperto Eva Grimaldi e Imma Battaglia. In Honduras la coppia ha fatto coming out e il settimanale di Alfonso Signorini ha deciso di festeggiare la Festa della Donna mettendo il bacio lesbo in copertina. Ovviamente il servizio era stato preparato prima della partenza della Grimaldi per l'isola...