Giusy Ferreri: sono incinta di tre mesi, l'ho scoperto a Sanremo

Giusy Ferreri è incinta. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante durante la presentazione del suo ultimo lavoro musicale. Venerdì esce il suo nuovo album di inediti, "Girotondo". Negli uffici della Sony, la casa discografica che la produce, Giusy indossa completo pantaloni color kaki. Capelli corvini e sorriso smagliante spiazza tutti con una notizia inaspettata. «Girotondo la dedico a tutti i bambini e anche al bambino che ho in grembo. Sono in attesa di tre mesi. L'ho scoperto prima di partire per Sanremo». Insomma, Giusy Ferreri è incinta.

«C'è l'avevo in programma già da un po' anche se pensavo sarebbe successo più in là. Forse è arrivata un attimo prima di quanto avessi previsto. Ma dopo nove anni di relazione (con Andrea Bonomo, conosciuto poche settimane prima di partecipare a "X Factor" e da quel momento suo compagno, ndr) era il momento giusto».

Che mamma sarà Giusy Ferreri? «Darò fiducia e libertà di espressione. Mi ispiro alla scrittura del profeta Gibran: "I vostri figli non sono figli vostrì". I miei genitori mi hanno cresciuto con una attenzione costante. Io li stimo e li amo moltissimo, ma credo che farò esattamente il contrario rispetto a loro».