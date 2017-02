La naufraga più desiderata dell'Isola dei famosi è lei: Milena Mastromarino conosciuta come Malena la pugliese, la pornostar scoperta da Rocco Siffredi. Il rapper Moreno ha perso la testa per lei e anche il bel modello Simone Susinna è attratto dalle sue curve. Vedremo come andrà a finire. Ecco, intanto, una carrellata di immagini sexy tratte dal profilo Instagram della sexy naufraga che sta facendo impazzire gli uomini in Honduras