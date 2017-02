Ballando con le Stelle 2017, ecco tutte le coppie. Anche Roberto Mancini si butta in pista

Milly Carlucci torna su Raiuno con la dodicesima edizione di "Ballando con le Stelle" (da sabato 25, in prima serata). Estremamente variegato, come sempre del resto, il cast che quest'anno comprende Fabio Basile, Ksenya Belousova, Martin Castrogiovanni, Giuliana De Sio, Anna Galiena, Fausto Leali, Anna La Rosa, Christopher Leoni, Simone Montedoro, Antonio Palmese, Alba Parietti, Martina Stella e Oney Tapia. Al loro fianco, come di consueto, ci sarà un ballerino o una ballerina professionisti.

La giuria sarà ancora una volta composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto; a fianco di Sandro Mayer ci sarà la psicologa Roberta Bruzzone mentre Valerio Scanu si occuperà dei social. Non mancherà, naturalmente, il ballerino per una notte che nella prima puntata sarà Roberto Mancini.

Del primo gruppo fanno parte Alba Parietti ("Fare questo programma è come innamorarsi, sento le farfalle nello stomaco") che, però non nasconde un po' di sana paura ("Abbiate pietà, sono terrorizzata"); Anna La Rosa ("È un'occasione che mi è capitata a sessant'anni, mi sono detta perché no?"); Christopher Leoni ("È un sogno che diventa realtà"); Giuliana De Sio ("Sono emozionata, ho sempre giurato a me stessa che non avrei pianto davanti a una telecamera ma qui è successo»); Simone Montedoro ("Il ballo fa dimagrire e fa bene alla mente e al cuore") e Martina Stella ("Mi sto divertendo tantissimo, l'atmosfera della danza mi entusiasma"). Tra gli impauriti ci sono, invece, Fausto Leali ("Sono contento di avere accettato ma all'inizio ho avuto paura") e Martin Castrogiovanni: "Non ho mai avuto paura in vita mia come in questa settimana. Ho paura di fare una figura di m...a!". Accanto a Milly Carlucci ci sarà, come sempre, Paolo Belli.