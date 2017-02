Niccolò Bettarini, Chi svela il nuovo amore: è la modella Michelly Sander

Tale padre, tale figlio. Chiusa la storia d'amore con la fashion blogger Ginevra Lambruschi, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura prende il posto del papà sulla copertina di "Chi". Il 18enne Niccolò è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la bella Michelly Sander. La nuova fiamma di Niccolò sarebbe quindi una bellissima modella brasiliana proprio come Dayane Mello, la nuova fidanzata di papà. I due sono stati beccati su una panchina di Milano: lui le prende la mano e lei gli tocca i capelli. E c'è chi è pronto a scommettere che non sia amicizia...