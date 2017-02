Il portiere extralarge divora un panino durante la gara. Fame o marketing?

L'Arsenal ha vinto senza problemi la sfida con il Sutton United, quinta divisione inglese, negli ottavi di finale della FA Cup. I Gunners londinesi, protagonisti in Premier League, non hanno calcato la mano e si sono accontentati di un 2-0 (gol di Perez e Walcott).

La sconfitta della sua squadra non ha fatto perdere l'appetito al portiere di riserva del Sutton, Wayne Shaw, 45 anni e un fisico oversize, che a dieci minuti dal fischio finale ha tirato fuori da sotto la panchina un panino con la salsiccia e se l'è mangiato in pochi avidi morsi. Shaw, idolo del web dopo che il Sutton è riuscito a balzare a sorpresa agli ottavi di finale di FA Cup, ieri sera come al solito aveva passato l’aspirapolvere sulle panchine a bordo campo.

Però dietro al panino di Shaw potrebbe esserci altro, non solo appetito e voglia di mostrarsi. Infatti, il Sutton United per la gara di ha abbandonato il suo sponsor tradizionale e trovato un accordo con Sun Bets, l’agenzia di scommesse legata al tabloid. Poco prima del match Sun Bets su Twitter aveva lanciato una proposta che ora appare sospetta: avevano quotato la possibilità che il portiere del Sutton potesse mangiare una torta in diretta televisiva. Tra l'altro, pagavano otto volte la posta.

Name a more iconic duo, we'll wait...



Wayne Shaw To Eat A Pie Live On Air = 8/1https://t.co/RbjPZpZ6NK #FACup #SUTARS pic.twitter.com/0YbfWbsHJh — Sun Bets (@SunBets) 20 febbraio 2017

In seguito l’agenzia ha annunciato che era stata costretta a pagare cifre sostanziose agli scommettitori per l’accaduto. Forse non era solo fame.