Dayane Mello, dallo spacco di Venezia all'Isola dei famosi, dall'ex Sala al nuovo amore Bettarini: "Sono pazza di lui"

È tornata a Milano ma il suo cuore è rimasto in Honduras. "Tra noi è amore. Sono innamorata pazza di lui" rivela la modella brasiliana ospite a Verissimo. Dayane Mello dopo l'eliminazione dal reality dei naufraghi racconta i particolari della sua nuova storia d'amore con l'inviato Stefano Bettarini e quel bacio schiaffato in esclusiva sulla copertina di Chi che ha fatto il giro del web. "L'ho notato subito al servizio fotografico. Ma finché ero una concorrente del reality non è successo nulla". E poi? "Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio". Solo quando Dayane è stata eliminata è cambiato tutto: "La mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati".

La carriera e la vita privata

Ma chi è Dayane Mello? Brasiliana, 27 anni, in Italia si era fatta conoscere dopo la sua partecipazione a "Ballando con le stelle". Non era passato inosservato nemmeno il suo compagno di allora (da cui nel 2014 ha avuto una figlia, Sofia), il modello e cantante Stefano Sala diventato famoso al grande pubblico con le sue complicate evoluzioni sulla pista di ghiaccio durante il programma di Rai Uno "Notti sul ghiaccio". Di loro insieme impossibile dimenticare la foto in bianco e nero che li ritrae nudi, coperti soltanto da un panno nero e postata su Instagram. Nessun imbarazzo e migliaia di like. E sempre con lui impossibile dimenticare la presentazione del suo primo calendario senza veli: scatti incredibili per la rivista "For Men 2015".

Lo spacco che infiammò il red carpet di Venezia

Profondo, ombelicale. A Venezia la modella brasiliana dà il meglio di sé e insieme con Giulia Salemi (terza al concorso di Miss Italia) passeggia sul red carpet di "The Young Pope" esibendo lo spacco più hot mai visto nella storia di un evento così prestigioso. Pioggia di apprezzamenti ma anche di critiche. Tant'è che la ballerina di "Ballando con le stelle" si trasforma in un'icona sexy (c'è chi la paragona a Belen e alla sua "farfallina sanremese"). L'abito fucsia senza spalline, lo spacco inguinale stretto in vita da una cintura argentata e la passeggiata sotto i riflettori puntati su quel tappeto rosso: la mise audace le regala tanta notorietà.