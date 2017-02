La nuova star di Instagram è Sara Kohan, la sexy studentessa viaggiatrice

Su Instagram è nota con il nome di moonstrucktraveller, nella realtà si chiama Sarah Kohan e sta spopolando in rete per le sue foto in giro per il mondo con gli animali più strani e per il suo fisico da far girare la testa. Sarah è una studentessa australiana di giurisprudenza che gira il mondo documentando sui social ogni spostamento, da Bora Bora alle Hawaii all'Europa. Grazie a questo sta diventando una vera e propria social media star seguita da migliaia di persone nel giro di pochi mesi. La 22enne di Sydney nuota con delfini, balene e squali, abbraccia maialini e razze. Ma soprattutto mostra le curve in bikini provocanti. E la combinazione sembra vincente