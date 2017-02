Caso Fini-Tulliani, ecco le foto inedite dei lavori della casa di Montecarlo

Il bagno, la camera, il salone. E poi le piastrelle, i pavimenti e le porte: ecco tutte le foto dei lavori di ristrutturazione della famigerata casa di Montecarlo in boulevard Princesse Charlotte 14 sequestrata dalla Guardia di Finanza insieme a soldi e altri beni per un valore di circa 5 milioni di euro. Le immagini sono quelle contenute nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma dove l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini è indagato (in concorso con la moglie Elisabetta, il cognato Giancarlo e il suocero Sergio) per riciclaggio internazionale e sono le foto che la famiglia Tulliani si scambiò tramite mail con architetti e professionisti che lavorarono al restyling dell'appartamento (prima di proprietà di Alleanza Nazionale poi, di fatto, dei fratelli Tulliani) finito al centro della vicenda giudiziaria. Secondo gli inquirenti la figura cruciale nei rapporti illeciti della famiglia con il "re delle slot" Francesco Corallo (arrestato nel dicembre scorso) c'è l'ex leader di Alleanza Nazionale. L'appartamento in boulevard Princesse Charlotte fu comprato nel 2008 e rivenduto nel 2015 a 1.360.000 euro