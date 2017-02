Sanremo 2017, irresistibile Maria. La De Filippi bacia tutti

Irresistibile Maria De Filippi. Anche la conduttrice del Festival di Sanremo numero 67 sale sul podio: è lei la più baciata sul palco dell'Ariston. Star, comici e chef: tutti pazzi per Maria. L'ultimo in ordine di tempo è stato Maurizio Crozza. Il super comico nei panni del senatore Razzi per il suo sketch conclusivo, prima di intonare il brano ironico sul presidente Usa "Attaccati al Trump" scherza con Maria e, a sorpresa, bacia in bocca la conduttrice. Non resiste alla De Filippi nemmeno il grande cuoco di Master Chef. La cucina stellata approda sul palco del Festival della canzone italiano e Carlo Cracco paragona la Maria agli spaghetti al pomodoro: "Il piatto più amato dagli italiani" dice il cuoco star. Nemmeno Robbie Williams era riuscito a resisterle: è la seconda serata del Festival quando il cantautore britannico, dopo la sua esibizione, afferra Maria come fa con le sue fan e le stampa un bacio in bocca...