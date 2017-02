Monica Bellucci style: super-sexy in rosso Valentino a Valencia

Il red carpet a Valencia si illumina. Arriva lei, bellissima. Al fianco dello stilista Valentino. Monica Bellucci indossa un abito (rosso Valentino, naturalmente) che sembra molto Violetta, la protagonista della Traviata. E proprio la prima dell'opera di Giuseppe Verdi, è l'occasione per sfilare sul tappeto rosso. Valentino, infatti, è il deus ex machina, assieme al socio Giancarlo Giammetti, di questo allestimento con la regia di Sofia Coppola. Dopo il successo di Roma, La Traviata è ora in tour.