Sanremo 2017 Robbie Williams e il bacio in bocca a Maria De Filippi

Finalmente sul palco dell'Ariston è il momento dell'ospite più atteso: Robbie Williams. Il cantante, per la terza volta al Festival di Sanremo, canta il suo nuovo singolo "Love my life" estratto da "The heavy entertainment show". Dopo l'esibizione, una breve intervista nella quale il cantante inglese parla della sua famiglia: "Da quando ho avuto dei figli la mia vita è cambiata tantissimo e in meglio. Tutto quello che faccio è per loro, sono un papà molto orgoglioso". Poi prima di scendere dal palco, a sorpresa, bacia sulla bocca Maria De Filippi, come fa al termine di ogni concerto con una delle sue fan fra il pubblico