Fiamme a via Condotti e c'è anche Inzaghi

Tra la folla c'è anche l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Tutto intorno vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Al quarto piano di un palazzo di via Bocca a Roma, angolo via Bocca di Leone (a due passi da via Condotti) è divampato l'incendio. E subito è scattato il panico.