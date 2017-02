Bianca Balti come una sirena. E il topless è da sogno

In ginocchio sulla sabbia e poi sdraiata proprio come una sirena. Per la prima volta Bianca Balti, 32 anni, compare in (quasi) topless sulla rivista Sports Illustrated, nell'edizione speciale dedicata ai costumi da bagno. La super top model italiana indossa solo uno slip e una canotta a rete che lascia intravedere il seno perfetto. La modella posta gli scatti in anteprima sul suo profilo Instagram e la rete ringrazia