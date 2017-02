Décolleté da favola e schiena scoperta, Dakota Johnson da urlo

In rosa cipria, con la schiena scoperta e una profonda scollatura. Così Dakota Johnson ha incantato Los Angeles sfilando sul red carpet dell'attesissima première di "50 Sfumature di Nero", il secondo episodio della saga hot ispirata ai romanzi hot di E. L. James che uscirà nelle sale italiane il 9 febbraio. La figlia di Melanie Griffith si è presentata in un meraviglioso Valentino ed ha messo in mostra il suo dècollète da urlo catalizzando l'attenzione dei fotografi. Al suo fianco il partner di scena Jamie Dornan con un nuovo look, barba lunga e capello rasato. I due attori sfilano sul red carpet più affiatati che mai, ma negano qualunque coinvolgimento fuori dal set