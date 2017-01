Spari nella moschea di Quebec City: sei morti

Almeno sei morti nella sparatoria avvenuta alla moschea di Quebec City in Canada. Ci sarebbero anche otto feriti, secondo il bilancio reso noto dalla polizia locale. Due persone sono state arrestate: avrebbero aperto il fuoco contro i fedeli riuniti in preghiera. Testimoni parlano però di tre individui entrati in azione. Il primo ministro canadese Trudeau ha definito l'atto "un attentato terrorista"