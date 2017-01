Il rapporto con Donald e il passato del papà, Vanity Fair Messico dedica la copertina a Melania Trump

Vestita di bianco e sorridente, davanti a sé un piatto pieno di gioielli che fa finta di arrotolare con una forchetta come se fossero spaghetti. È dedicata a Melania Trump la copertina del numero di febbraio dell'edizione messicana di Vanity Fair. All'interno la rivista pubblica un'intervista alla nuova first lady in cui approfondisce il rapporto con il marito e la famiglia e si dice contraria alla chirurgia plastica, assicurando di non averla mai usata. In realtà le dichiarazioni presenti sulla rivista erano già comparse lo scorso aprile in un articolo di GQ, anche questo del gruppo editoriale Condé Nast. La nuova first lady, 46 anni, spiega la sua posizione: "Non entro nel merito di politica né temi legislativi perché è Trump - dice - che si occupa di queste cose". Quanto ai consigli che lei dà al marito "nessuno mai li scoprirà, tutto questo resta fra me e lui". La rivista ricostruisce poi il passato poco chiaro del padre della first lady, Viktor Knaves, coinvolto in inchieste per commercio illegale ed evasione fiscale.